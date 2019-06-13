Юбку потеряла: Никитюк шокировала дерзким мини (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников дерзким мини. Так, звезда опубликовала снимок, где она позирует в откровенном наряде. Известно, что ведущая любит внимание и всегда публикует большое количество снимков.
"Waiting for лайк", - написала Никитюк под снимком. Фанаты сразу же отреагировали на столь дерзкий наряд знаменитости: "Ты что, юбку потеряла?","Туфли ужасные просто", "А брюки где?".
Также совсем недавно Леся Никитюк поделилась фото, на котором она позирует в очень коротком платье, полностью оголяющем ноги. Фанаты Никитюк оставили множество восторженных комментариев под фото, однако нашлись и те, кто заподозрил ведущую в обмане: "Вторую ногу забыла отфопшить или с другой перестаралась". А также Лесе Никитюк приходится "донашивать" вещи своей мамы. Знаменитость поделилась со своими подписчиками в Instagram новым снимком, на котором Леся позирует в необычном платье, которое было перешито специально для ведущей.
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