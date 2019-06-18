Освобождение моряков: Зеленский провел важный разговор с Меркель [ Редактировать ]
Во время официального визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии пути освобождения украинских моряков, которые находятся в русском плену, и других украинских заключенных. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Мы обсудили больной вопрос освобождения наших военных моряков и других украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. Авторитет и международное влияние Германии дает надежду на как можно скорее решение этого вопроса", - отметил президент Украины во время совместного с Ангелой Меркель брифинге в Берлине.
Глава государства также сообщил, что состоялся обмен мнениями по координации совместных действий и сотрудничества между Украиной и Германией в рамках ООН и других международных организаций.
Владимир Зеленский выразил надежду, что Германия поддержит европейские и евроатлантические стремления Украины.
Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.
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