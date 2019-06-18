Високі тарифи та низькі пенсії - головні проблеми в Україні. Про це під час робочого візиту до Сумської області заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

За його словами, ці питання потрібно вирішувати негайно. Яким чином? Розбиралися наші кореспонденти.

Центральна площа Шостки. Сотні людей прийшли сюди, щоб обговорити свої соціальні проблеми. Найболючіші питання - комунальні платежі та мізерні пенсії.

"Обида, я одна одинокая. Все вот это и жизнь вся".

Валентині Пантеліївні вже за 70. Жінка живе сама, через важку хворобу ії донька померла. Тепер пенсіонерка ледве зводить кінці з кінцями. Копійчаної пенсії не вистачає.

"Две тысячи дали. Вот это вся моя. Люди есть, уходили по 119 у них по 2700 - это никак я не могу понять", - говорить Валентина Пантеліївна, пенсіонерка.

Звідки беруться космічні суми в платіжці за комуналку, жінці зрозуміти ще важче.:

Приходило 1700, 1780 но там давали например, дадут 1500 на руки субсидию, а остальные я уже доплачивала. Я ходила говорила: "А почему я должна доплачивать по 450, по 600 ведь у меня же маленькая пенсия", - говорить Валентина Пантеліївна, пенсіонерка.

Знизити вартість комунальних послуг може лише зменшення вартості газу, - переконує співзасновник "Опозиційної плафторми - За життя" Юрій Бойко. В політсилі вже навіть домовилися про знижку із керівництвом Газпрому.

"Люди вимагають зменшення тарифів, люди вимагають збільшення пенсій, неможливо прожити на 1700 гривень це правда. Мы провели два раунда переговоров с Российской Федерацией, уезжали туда с Виктором Медведчуком, и мы договорились о снижении цен на газ, а значит будут снижены комунальные тарифы", - говорить Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна плафторма - За життя".

Окрім комуналки містян турбує і скорочення робочих місць. Приміром, тамтешній завод із виробництва пороху простоює вже більше року.

"Специально. Не давались нам долгое время контракты, работа, чтобы люди ушли и его просто вырезали на металл. Но вы же поймите, уходить людям некуда", - говорить Наталя Макса, працівниця Шосткинського казенного заводу "Зірка".

Вирішити проблему можна на законодавчому рівні у Верховній Раді. Однак для цього необхідні дострокові вибори.

"Первый "наказ" наш мажоритарщик здесь, Володя Пелепейко уже от людей получил. Это забрать в коммунальную собственность ТЭЦ, навести порядок с тарифами там, разобраться с заводом чтобы там не банкротили его, не отнимали у людей зарплату", - говорить Юрій Бойко, співзасновник "Опозиційної плафторми - За життя".

Заважають і високі податки. Зокрема на обробку деревини. Місцевий агролісгосп - одне з наібільших підприємств в регіоні.

"Мы в среднем за месяц выплатили людям зарплатам миллион двести, а налогов я заплатил государству миллион", - говорить Петро Костюченко, директор Шосткинського агролісу.

"Щас с нового года нам ввели податок на землю. Єсли ми раньше платили орендну плату за то что рубаем, то зараз ми платимо і за болота, і за галявини і ті кущі, що в нас є. Такого не було", - говорить Олександр Зорін, генеральний директор ОКАП "Сумиоблагроліс".

В результаті, майже нульова рентабельність виробництва.

"- А рентабельность производства пелет невысокая? - Нет, не высокая. 5-7 процентов".

Для поліпшення ситуації необхідно збільшити державну підтримку лісгоспів та зменшити для них податки.

"Левова частина всієї дохідної частини йде на податки. Треба зменшити податки на галузь. Друге треба створити умови для того, щоб була закупівля лісу-кругляку всередині країни бізнесом, який мав би можливість його переробити", - говорить Юрій Бойко, співзасновник "Опозиційної плафторми - За життя".

Та поки що, підприємство змушене переробляти сировину самостійно. І грошей на модернізацію техніки та устаткування немає.