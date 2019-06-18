Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 июня 2019 года. Так украинская валюта выросла на четыре копейки - до 26,38 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 18 июня.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2638,8427 гривны (-3,3518);

100 евро - 2952,0733 гривны (-24,3588).

Напомним, на 18 июня 2019 года Национальный банк Украины понизил курс гривны до 26,42 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс такой:

100 долларов США - 2642,1945 гривны;

100 евро - 2976,4321 гривны.

Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.