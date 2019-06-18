Президент Украины Владимир Зеленский решительно настроен на внедрение амбициозных преобразований в Украине, в частности в сфере борьбы с коррупцией. Об этом он заявил в ходе официального визита в Германию.

По словам Владимира Зеленского, прежде всего речь идет об обеспечении полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры вместе с новосозданным Антикоррупционным судом.

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Глава государства поблагодарил Германию за значительную финансовую и техническую помощь нашей стране и выразил убеждение, что ФРГ является важной опорой реформ в Украине.

В частности, в ходе встречи Владимира Зеленского и Федерального канцлера Ангелы Меркель стороны обсудили перспективы торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

"Германия является одним из приоритетных рынков для Украины и одним из ключевых инвесторов", - подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом он добавил, что среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объемам инвестиций в нашу страну.

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"Я заверил Федерального канцлера, что буду гарантом законности и соблюдения прав иностранных инвесторов, работающих в Украине", - сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что программой официального визита президента Украины в Федеративную Республику Германия также предусмотрена встреча с представителями немецкого бизнеса, посвященная углублению сотрудничества.

Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.