"Я буду гарантом законности" - Зеленский сделал важное заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский решительно настроен на внедрение амбициозных преобразований в Украине, в частности в сфере борьбы с коррупцией. Об этом он заявил в ходе официального визита в Германию.
По словам Владимира Зеленского, прежде всего речь идет об обеспечении полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры вместе с новосозданным Антикоррупционным судом.
Глава государства поблагодарил Германию за значительную финансовую и техническую помощь нашей стране и выразил убеждение, что ФРГ является важной опорой реформ в Украине.
В частности, в ходе встречи Владимира Зеленского и Федерального канцлера Ангелы Меркель стороны обсудили перспективы торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
"Германия является одним из приоритетных рынков для Украины и одним из ключевых инвесторов", - подчеркнул Владимир Зеленский.
При этом он добавил, что среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объемам инвестиций в нашу страну.
"Я заверил Федерального канцлера, что буду гарантом законности и соблюдения прав иностранных инвесторов, работающих в Украине", - сказал Владимир Зеленский.
Отметим, что программой официального визита президента Украины в Федеративную Республику Германия также предусмотрена встреча с представителями немецкого бизнеса, посвященная углублению сотрудничества.
Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.
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