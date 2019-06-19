В Іраку атакували район, де розташовані штаб-квартири світових нафтових компаній. Троє осіб поранені, з них двоє - місцеві робітники.

Це сталося неподалік Басри - там, зокрема, розміщені представництва американського нафтового гіганта "Exxon Mobil", нідерландської "Royal Dutch Shell PLC" та італійської "Eni SpA".

За даними поліції, для удару було задіяно ракетну систему "Катюша" малої дальності. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв.

Минулого місяця США вже евакуйовували сотні своїх громадян з Іраку - на тлі погроз з боку Ірану. Нинішній інцидент трапився після того, як евакуйований персонал "Exxon Mobil" почав повертатися в Басру.