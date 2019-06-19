Катастрофа МН-17: назначена дата суда [ Редактировать ]
9 марта 2020 года начнется первое судебное слушание по делу над подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе МН-17 Malaysia Airlines над Донецкой областью. Об этом со ссылкой на родственников погибших сообщает AFP.
Родственники погибших рассказали, что следственная группа JIT на закрытом брифинге обнародовали имена подозреваемых: украинец Леонид Харченко (позывной Крот), а также россияне Олег Пулатов (позывной Гюрза), Игорь Гиркин (позывной Стрелок) и Сергей Дубинский (позывной Хмурый).
Родственники отметили, что следователи позже назовут еще несколько имен, но не уточнили их количество. Все подозреваемые по делу будут обвинены в убийстве.
Позднее в Нидерландах пройдет пресс-конференция JIT.
Ранее сегодня группа Bellingcat назвала имена установленных причастных к трагедии.
по теме
Катастрофа MH-17: в Bellingcat идентифицировали причастных
В среду, 19 июня, Bellingcat идентифицировал причастных к катастрофе MH-17
Гучне затримання: у Франції взяли під варту колишнього президента УЄФА
Гучне затримання у Франції. Під вартою колишній президент УЄФА Мішель Платіні. За що допитують футбольного чиновника?
Катастрофа МН-17: следствие назовет четверых причастных
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сделала заявление
Суд Сімферополя відправив під арешт кримських татар
Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив під арешт у СІЗО чотирьох кримських татар, яких затримали напередодні
Суд Сімферополя відправив у СІЗО чотирьох кримських татар
Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя відправив під арешт у СІЗО чотирьох кримських татар, яких затримали напередодні