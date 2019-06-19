9 марта 2020 года начнется первое судебное слушание по делу над подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе МН-17 Malaysia Airlines над Донецкой областью. Об этом со ссылкой на родственников погибших сообщает AFP.

Родственники погибших рассказали, что следственная группа JIT на закрытом брифинге обнародовали имена подозреваемых: украинец Леонид Харченко (позывной Крот), а также россияне Олег Пулатов (позывной Гюрза), Игорь Гиркин (позывной Стрелок) и Сергей Дубинский (позывной Хмурый).

Родственники отметили, что следователи позже назовут еще несколько имен, но не уточнили их количество. Все подозреваемые по делу будут обвинены в убийстве.

Позднее в Нидерландах пройдет пресс-конференция JIT.

Ранее сегодня группа Bellingcat назвала имена установленных причастных к трагедии.