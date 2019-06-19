В среду, 19 июня, Bellingcat идентифицировал причастных к катастрофе MH-17. Об этом говорится в отчете Bellingcat.

В числе причастных к катастрофе журналисты называют Игоря Гиркина ("Стрелков"), который в 2014 году был одним из ключевых главаре боевиков на Донбассе. Предполагается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

Также указывается причастность российского генерала Сергея Дубинского ("Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации. Предполагается, что он координировал передвижение ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также принимал участие в обратной переброске его на территорию России. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

Также в числе причастных:

Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф" - бывший подполковник Вооруженных сил России. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот" - командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". Он причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

Эдуард Машутович Гилазов, позывной "Рязань" - командир сепаратистов, который после сбития привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежном.

Олег Анатольевич Шарпов, позывной "Змей" - идентифицирован как сепаратист по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом "Кротом" Харченко от 13:09 17 июля 2014 г. В этом разговоре Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, сбившую MH17.

Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бес" поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

Сергей Сергеевич Поваляев, позывной "Боцман".

Валерий Александрович Стельмах, позывные "Наемник" и "Батья" идентифицирован как лицо с позывным "Наемник", который сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития.

Игорь Иванович Украинец, позывной "Минер" идентифицирован как командир "группы Минера", которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбитием MH17.

Александр Сергеевич Ходаковский, позывной "Скиф" наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушкам, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировку "Бука" по Донецку.

Александр Александрович Семенов, прозвище "(Сан) Саныч" - помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецке.

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