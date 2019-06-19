Зеленский назначил представителей в ТКГ (список) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ о назначении представителей Украины в Трехсторонней контактной группе.
"С целью обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей постановляю:
1. Уполномочить представлять Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы следующих лиц:
Бондарь Богдан Владимирович - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;
Веремий Игорь Григорьевич - в рабочей подгруппе с социально-экономических вопросов;
Лутковская Валерия Владимировна - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;
Моцик Александр Федорович - в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
2. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонний контактной группе", - говорится в тексте документа.
Раньше сообщалось о том, что президент назначил временных губернаторов. А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
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