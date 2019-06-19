Тринадцять обшуків у справі Катерини Гандзюк сьогодні провели в Херсоні та області. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Зокрема, перевіряли і одного з фігурантів - колишнього заступника губернатора Херсонщини Євгена Рищука. Докладніше - в матеріалі.

Будинок, офіс і кінний клуб. Ці три об'єкти належать колишньому заступникові голови Херсонської ОДА Євгенові Рищуку. Сьогодні до них навідалися слідчі столичного управління СБУ. Із постановою на обшук довелося ознайомлюватися адвокатові колишнього посадовця. Сам Рищук на той момент перебував у Києві, а вдома була бабуся з двома дітьми.

"Здесь стоял бус, было 7-8 больших пацанов в масках. Настояли жестко открывать прям сейчас, я вызвал адвоката, через полчаса им открыли, они пересмотрели все переносили, флешки и компьютеры,мою комнату перевернули, мой рабочий кабинет. Ничего не нашли", - говорить Євген Рищук, колишній заступник голови Херсонської ОДА.

За словами Рищука, представники СБУ оглядали помешкання майже півтори години, але нічого не вилучили. Обшуки проводили у справі замаху на вбивство Херсонської активістки Катерини Гандзюк. Нагадаємо, торік у липні її облили кислотою. Чотири місяці жінка боролася за життя, та організм не витримав. Друзі активістки переконані: замовниками злочину були найвищі посадовці області. Саме Євгена Рищука Гандзюк повязувала з незаконним продажем херсонських лісів.

"Ми неодноразово заявляли, що до замовлення вбивства Катерини причетні три очільника області, троє осіб: Мангер, Гордєєв, Рищук. Ні до чого нового ми не прийшли, а навпаки утвердилися в думці, що так воно і є. Тому я сподіваюся, що вистачить духу", - говорить Інна Зелена, подруга Катерини Гандзюк.

Сам Євген Рищук усі обвинувачення відкидає. Мовляв, із Гандзюк взагалі справ не мав. А сьогоднішні обшуки називає політичним замовленням. У СБУ результатів слідчих дій не оголосили - послалися на таємницю слідства. На яких об'єктах ще проводили перевірки - також не повідомили. Нагадаю, нападників затримали і вже засудили - їх п'ятеро. За вироком Покровського районного суду Дніпропетровської області отримали вони такі терміни - Сергія Торбіна - засуджено до шести з половиною років, Микиту Грабчука до шести, В'ячеславові Вишневському та Володимирові Васяновичу дали по чотири роки і Вікторові Горбунову три. Усі вони уклали угоду з прокураторою, що за менші терміни ув'язнення назвуть замовників. Щоправда громадськості їхні імена поки що не розголошують.