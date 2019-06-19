Telegram тестирует новую функцию: что изменится [ Редактировать ]
Популярный мессенджер Telegram приступил к тестированию новой функции. Ее суть заключается в создании геочатов для мессенджера. Программа тестируется в бета-версии для iOS. Об этом сообщает "Коммерсант".
Что такое "геочат"?
Геочат - это общедоступный чат, завязанный на географическом положении его участников. Любой пользователь может найти геочат, если он находится недалеко от места, к которому он привязан.
В геочате вся история переписки будет доступна любому участнику.
Известно, что пользователь также сможет создавать личный групповой чат, указав тематику, свое местоположение и радиус геолокации: от 100 м до 6 км.
Интересно, что из-за общедоступности геочатов количество участвующих в них не ограничено.
О сроках запуска геочатов в Telegram пока неизвестно.
Раньше сообщалось о том, что 18 июня в работе WhatsApp произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы.
А также соцсеть Instagram запустила еще одну функцию - возможность покупать товарынепосредственно в приложении. На данный момент эта функция доступна только в США
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