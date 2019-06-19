В Киеве произошло жуткое ДТП из-за халатности мотоциклиста (видео) [ Редактировать ]
В Киеве в среду, 19 июня, произошло жуткое ДТП. Мотоциклист на Большой окружной в районе автоцентров влетел в автомобиль Daewoo. Видео инцидента предоставил корреспондент "Подробности" Артем Антоненко.
В комментариях к посту журналист отметил: "Как только он мимо пролете - сразу мысль "сейчас в кого-то влетит". Место ведь опасное: все с разворота перестраиваются через четыре полосы. и вот результат. Не прошло и минуты".
Пользователи сети принялись комментировать: "Знаете ни капли не жалко, нечего летать..", "А водителя легковика еще и наказать могут", "На одного хрустика меньше".
О пострадавших в результате инцидента пока ничего неизвестно.
Раньше сообщалось о том, что под Херсоном в страшном ДТП погибли дети, а также в Луцке столкнулись легковушка и грузовик.
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