В Киеве в среду, 19 июня, произошло жуткое ДТП. Мотоциклист на Большой окружной в районе автоцентров влетел в автомобиль Daewoo. Видео инцидента предоставил корреспондент "Подробности" Артем Антоненко.

В комментариях к посту журналист отметил: "Как только он мимо пролете - сразу мысль "сейчас в кого-то влетит". Место ведь опасное: все с разворота перестраиваются через четыре полосы. и вот результат. Не прошло и минуты".

Пользователи сети принялись комментировать: "Знаете ни капли не жалко, нечего летать..", "А водителя легковика еще и наказать могут", "На одного хрустика меньше".

О пострадавших в результате инцидента пока ничего неизвестно.

Раньше сообщалось о том, что под Херсоном в страшном ДТП погибли дети, а также в Луцке столкнулись легковушка и грузовик.