В понедельник, 17 июня, в Луцке на улице Ровенской произошло ДТП. В результате столкновения автобуса и легковушки участники аварии получили травмы, передают местные СМИ.

Столкновение произошло у выезда из автозаправки ANP. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель Renault, при повороте на улицу Пидгаецкой не предоставил преимущество в движении водителю автобуса.

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В результате удара бус Renault и легковой получили серьезные механические повреждения.

Пострадали и участники ДТП, им оказывают помощь на месте аварии "скорая". Отмечается, что в автобусе ехала семья с ребенком. По словам свидетелей, ребенок отделался испугом.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Фото: volynnews.com

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