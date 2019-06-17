В Луцке столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, в Луцке на улице Ровенской произошло ДТП. В результате столкновения автобуса и легковушки участники аварии получили травмы, передают местные СМИ.
Столкновение произошло у выезда из автозаправки ANP. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель Renault, при повороте на улицу Пидгаецкой не предоставил преимущество в движении водителю автобуса.
В результате удара бус Renault и легковой получили серьезные механические повреждения.
Пострадали и участники ДТП, им оказывают помощь на месте аварии "скорая". Отмечается, что в автобусе ехала семья с ребенком. По словам свидетелей, ребенок отделался испугом.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Фото: volynnews.com
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одеса произошло жуткое ДТП, а также в Киеве самоубийцу разорвал грузовик.
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