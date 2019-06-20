США призывают Россию содействовать наказанию виновных в деле о сбитом авиалайнере Boeing 777 рейса МН-17. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Майкла Помпео, распространенном Государственным департаментом США.

"Все обвиняемые были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и придерживаться резолюции 2166 (2014.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, которые находятся сейчас в России, предстали перед судом", - отмечается в сообщении.

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В Госдепе также отметили, что США "приветствуют объявление о выдвижении обвинений четырем лицам за их роль в крушении рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

"Это важная веха в поисках истины, и мы, как и раньше, уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландской власти и Совместной следственной группы - независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной", - добавил Помпео.

Ранее сегодня группа Bellingcat назвала имена установленных причастных к трагедии.