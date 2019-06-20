На Київщині переселенець з Горлівки збудував металургійний цех [ Редактировать ]
На Київщині у селі Дитятки переселенець із Горлівки сам збудував власний металургійний цех. На роботу наймає вихідців з Донбасу, та ще й житлом забезпечує.
Як це - покинути все надбане протягом багатьох років і почати життя заново - у сюжеті Гліба Гаврилова.
У робочому одязі та весь час у цеху. Це - Вадим Минзюк. У 2015 році чоловік переїхав з окупованої Горлівки. Його попередній завод, де працювало з півсотні людей - відібрали та зруйнували. Тоді довелось залишити все й тікати від війни.
"Люди выезжают, у них нет ни ложки, ни тарелки. Семьями они приехали, ничего нет, никто не помогает".
Переїхав у село Дитятки, неподалік від Чорнобиля. Щоб пристосуватися до нового життя, знадобився час. Спочатку люди тримались подалі від Вадима, критикували його та вважали підприємство неекологічним. Утім, за 4 роки все змінилось:
"Я его люблю. Он мне очень нравится. Его заставила жизнь"
Вадим переробляє брухт, тож конкурентів у цьому сегменті - фактично немає.
Старі шини та інші відходи. Усі ці гори сміття для більшості підприємств є суцільним непотребом. Утім, в умілих руках вони перетворюються на сировину, завдяки чому виробництво стає автономним.
"Вырабатываем газ, топливо, уголь, кокс, сами делаем для себя и железный флюс, все это в печи перерабатываем и получаем металл. Вот сейчас будем сливать металл", - розповідає Вадим Минзюк, переселенець.
Зараз чоловік працює з п'ятьма робітниками. Троє - переселенці. Щодня вони переплавляють майже тонну металобрухту.
"У меня принцип такой - я каждый день выплачиваю заработную плату и как-то люди сами тянутся. Я сам плавлю, сам учу, сам делаю, сами строим это, все же сами своими руками сделали, где-то что-то купили на металлоломе, склепали", - зазначає Вадим Минзюк, переселенець.
Своїх робітників чоловік забезпечує житлом. Для цього придбав три старі хатини. Самотужки їх реставрує. Вже встановив нові вікна та сонячні панелі.
"Я купил 3 дома за 200 долларов один, другой за 100 гривен и третий за 100. Два дома уже практически восстановили. Думаю, что будем жить там со своей семьей", - розповідає Вадим Минзюк, переселенець.
У майбутньому Вадим прагне розвивати своє виробництво і забезпечити роботою тих, хто її немає. Вірить - завдяки сумлінній праці все вдасться.
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