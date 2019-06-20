Западные социологи: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" - лидеры рейтингов [ Редактировать ]
По результатам опроса, проведенного 17-18 июня 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова (43,9%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (12,9%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,9%), "Голос" Святослава Вакарчука (6,3%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (6,1%).
Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).
Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (3,8%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (3,2%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (2,9%),
ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрей Билецкого и Дмитрия Яроша (2,6%), "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,7%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.
Результаты исследования представлены в таблице.
Также эксперты обратили внимание на следующие тенденции нового политического сезона в Украине, нашедшие подтверждение в результатах социсследования:
- первые решения президента Украины Владимира Зеленского, который баллотировался на пост главы государства от партии "Слуга народа", не пошли на пользу самой партии, которую на данный момент возглавляет Дмитрий Разумков.
- несмотря на ребрендинг, "Европейская солидарность" во главе с экс-президентом Петром Порошенко не увеличила свои рейтинги. Наоборот, ЕС, бывшая ранее "Блоком Петра Порошенко", теряет популярность.
В свою очередь, "Оппозиционная платформа - За жизнь" резко нарастила уровень поддержки населения из-за проведения съезда и очередного визита своих лидеров в РФ. При этом, рейтинг "Оппозиционного блока - Партии мира и развития" снизился на фоне разговоров об объединении с "Оппозиционной платформой - За жизнь", которого в итоге не произошло.
Значительное количество респондентов, выбравших вариант "другая партия" при наличии в вопросе фактически всех значимых политических проектов, объясняется желанием видеть в украинском парламенте кого-то из известных им местных политиков и лидеров мнения своего региона.
Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 17-18 июня 2019 года. Общее количество респондентов - 2018 человек. Метод опроса - комбинированные интервью. Вероятная погрешность - 2,2%.
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