Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса". Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Хочу вас поздравить с маленькой победой. С сегодняшнего дня никто не будет заставлять вас продавать валюту. Здесь можно аплодировать ... Это признак макрофинансовой стабильности в стране. За это можем поблагодарить Национальный банк Украины. Я уверен, что это результат его независимости, и я буду ее уважать и защищать", - сказал президент.

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О также добавил: "Государство должно делать три вещи: не мешать бизнесу работать, создать для него условия и построить инфраструктуру, развивать современные технологии".

Раньше сообщалось о том, что Зеленский показал свой кабинет. А также президент назначил временных губернаторов. А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.