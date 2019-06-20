Власть и бизнес: Зеленский выступил с важным заявлением [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса". Об этом сообщили в пресс-службе президента.
"Хочу вас поздравить с маленькой победой. С сегодняшнего дня никто не будет заставлять вас продавать валюту. Здесь можно аплодировать ... Это признак макрофинансовой стабильности в стране. За это можем поблагодарить Национальный банк Украины. Я уверен, что это результат его независимости, и я буду ее уважать и защищать", - сказал президент.
О также добавил: "Государство должно делать три вещи: не мешать бизнесу работать, создать для него условия и построить инфраструктуру, развивать современные технологии".
Раньше сообщалось о том, что Зеленский показал свой кабинет. А также президент назначил временных губернаторов. А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
по теме
Зеленский отменил более 150 указов
Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников
Никаких пробок: Зеленский отменил скандальный указ
Зеленский отменил указ третьего президента Украины Виктора Ющенка
Нехватка кадров и огромная нагрузка: в АП обсудили судебную системы Украины
Рябошапко встретился с Вадимом Бутенко - заместителем председателя Совета судей Украины: о чем говорили
Зеленский назначил руководителя по кибербезопасности в Украине
Президент Зеленский подписал указ о назначении руководителя по кибербезапосности
Зеленский рассказал о мире в стране и что для этого делается
Президент Зеленский встретился с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии"