Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента страны Виктора Ющенка о мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах.

"1. Признать утратившими силу:

Указ президента Украины от 30 марта 2005 года № 567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах";

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пункт 6 статьи 1 Указа президента Украины от 11 апреля 2008 года № 333 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов президента Украины";

пункт 6 статьи 1 Указа президента Украины от 16 декабря 2014 № 934 "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский показал свой кабинет. А также президент назначил временных губернаторов. А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.