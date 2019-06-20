Никаких пробок: Зеленский отменил скандальный указ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента страны Виктора Ющенка о мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах.
"1. Признать утратившими силу:
Указ президента Украины от 30 марта 2005 года № 567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах";
пункт 6 статьи 1 Указа президента Украины от 11 апреля 2008 года № 333 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов президента Украины";
пункт 6 статьи 1 Указа президента Украины от 16 декабря 2014 № 934 "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский показал свой кабинет. А также президент назначил временных губернаторов. А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
по теме
Зеленский назначил руководителя по кибербезопасности в Украине
Президент Зеленский подписал указ о назначении руководителя по кибербезапосности
"Государство в смартфоне": у Зеленского назвали главное условие
Качественная связь в Украине является очень важной, а "государство в смартфоне" - одним из приоритетов Владимира Зеленского
"Жизнь и здоровье детей - бесценно": Зеленский сделал важное заявление
Зеленский рассказал об успехах в медицинской сфере
Снижение цен на электроэнергию: Зеленский направит в Раду законопроект
Зеленский подаст в Верховную Раду важный законопроект
Роспуск Рады: когда КСУ примет решение
КСУ на закрытом заседании продолжит рассмотрение указа о роспуске парламента