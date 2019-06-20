Украина должна избавиться от коррупции и вывести экономику из тени, а краткосрочный приоритет - это борьба с контрабандой и рейдерством. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума "Диалог бизнеса и власти" 20 июня в Киеве.

"И то, и другое сейчас является нормой для нашей страны. Это диагноз, но не приговор. Обещаю - будем лечить. Верю, что в ближайшие месяцы вы заметите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными", - пообещал глава государства.

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Президент отметил, что Украине следует избавиться от непрофильных активов, поэтому он поддерживает масштабную приватизацию.

"Государство - это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - отметил Владимир Зеленский.

Также глава государства анонсировал проведение налоговой амнистии на льготных условиях.

"Мы понимаем, что очень часто Украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционное давление и желание защитить свои активы", - пояснил президент.

Владимир Зеленский отметил важность декоммерциализация Службы безопасности Украины.

"Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов. Как только будет выбрана новая Верховная Рада, мы предложим безотлагательно лишить Службу безопасности Украины несвойственных ей функций. СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - подчеркнул Президент.

Глава государства также поддержал демилитаризации Государственной налоговой службы и создание Госслужбы финансовых расследований с акцентом на аналитическую работу.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал, что судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы.

"То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах. В ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска Антикоррупционного суд", - сказал президент.

Также глава государства отметил, что Кодекс законов о труде и Жилищный кодекс устарели и требуют кардинальных изменений.

"Украине нужно избавиться нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики, запрета взрослому человеку свободно распоряжаться своим имуществом", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что в четверг, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд важных указов. Один из них об обязательной школьной форме. Соответствующий документ размещен на сайте президента. А также Владимир Зеленский отменил более 150 указов, Читайте также, чем запомнился первый месяц президентства Зеленского.