Президент Украины Владимир Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте президента Украины.

"1. Признать утратившими силу:

Указ президента Украины от 21 июля 1994 года № 396 "О неотложных мерах по усилению борьбы с преступностью";

пункт 21 изменений, которые вносятся в акты президента Украины, утвержденных Указом президента Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов президента Украины";

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты президента Украины, утвержденных Указом президента Украины от 11 февраля 2000 года № 228 "Об изменениях и признании утратившими силу актов президента Украины по вопросам деятельности Национальной гвардии Украины";

пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые указы президента Украины, утвержденных указом президента Украины от 29 октября 2003 № 1227 "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины";

Указ президента Украины от 26 февраля 2005 года № 381 "О Министерстве Украины по делам молодежи и спорта";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 381 "Об утверждении Положения о Министерстве иностранных дел Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 382 "Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 383 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 384 "Об утверждении Положения о Пенсионном фонде Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 385 "Об утверждении Положения о Государственной исполнительной службе Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 386 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции Украины по вопросам труда";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 387 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 388 "Об утверждении Положения о Министерстве культуры Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 389 "Об утверждении Положения о Министерстве социальной политики Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 390 "Об утверждении Положения о Государственной службе Украины по вопросам защиты персональных данных";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 391 "Об утверждении Положения о Государственной службе геологии и недр Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 393 "Об утверждении Положения о Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 394 "Об утверждении Положения о Государственной пенитенциарной службе Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 395 "Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Украины";

статью 1 Указа Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 396 "О Государственной службе статистики Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 397 "Об утверждении Положения о Государственной службе по вопросам инвалидов и ветеранов Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 398 "Об утверждении Положения о Государственной авиационной службе Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 399 "Об утверждении Положения об Администрации Государственной пограничной службы Украины»;

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 400 "Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 401 "Об утверждении Положения о Государственной регистрационной службе Украины";

статью 1 Указа президента Украины от 6 апреля 2011 года № 403 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины;

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 404 "Об утверждении Положения о Государственном агентстве Украины по вопросам кино";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 405 "Вопросы Государственной миграционной службы Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 406 "Об утверждении Положения о Министерстве обороны Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 407 "Об утверждении Положения о Государственной архивной службе Украины";

Указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 408 «Об утверждении Положения о Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности Украины»;

Указ президента Украины от 8 апреля 2011 года № 436 "Об утверждении Положения о Государственной службе интеллектуальной собственности Украины";

Указ президента Украины от 8 апреля 2011 года № 437 "Об утверждении Положения о Государственном агентстве по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины";

Указ президента Украины от 8 апреля 2011 года № 438 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции учебных заведений Украины";

Указ президента Украины от 8 апреля 2011 года № 439 "Об утверждении Положения о Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины";

статью 1 Указа президента Украины от 8 апреля 2011 года № 440 "Об утверждении Положения о Государственной службе Украины по лекарственным средствам";

Указ президента Украины от 8 апреля 2011 года № 441 "Вопросы Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции / СПИДа и других социально опасных заболеваний", - говорится в тексте указа.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский показал свой кабинет. А также президент назначил временных губернаторов. А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.