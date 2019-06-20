20 мая, ровно месяц назад, новоизбранный президент Владимир Зеленский официально вступил в должность. Именно в этот день на торжественном заседании Верховной Рады Украины состоялась инаугурация президента.

20 мая запомнится украинцам надолго, ведь во время инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины, попросил принять несколько законопроектов и потребовал увольнения высокопоставленных чиновников:

Уважаемые депутаты! Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день.

Я вижу в этом один плюс - это значит, вы готовы работать. Поэтому прошу вас принять: 1. Закон об отмене депутатской неприкосновенности.

2. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

3. Многострадальный Избирательный кодекс и сделать открытые списки. А также. Прошу освободить от должностей: 1. Председателя Службы безопасности Украины.

2. Генерального прокурора Украины.

3. Министра обороны Украины. Это совсем не все, что вы можете сделать. Но для начала - достаточно.

У вас будет два месяца. Примите эти важные законы и решения.

Повесьте все медали себе. Заработайте неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва

21 мая на сайте президента Украины был опубликован указ Владимира Зеленского о роспуске парламента, который вступил в силу 22 мая.

После этого новоизбранный президент полностью сменил членов Администрации президента и приступил к назначению первых советников.

Ежедневно на сайте президента Украины публиковались подписанные им указы:

Также новозбранный глава государства провел несколько важный встреч с мировыми лидерами и отправился в рабочий визит по Украине:

Общего языка с парламентом президент так и не смог найти, поэтому практически все его законопроекты были отклонены, кроме законопроекта об импичменте президента Украины.

Известно, что данный закон передан на подпись Зеленскому, сразу после того, как его подписал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Досрочные выборы в Раду назначены на 21 июля. И мы можем только надеяться на то, что с новым парламентом президент Зеленский сделает еще больше и будет трудиться на благо народа Украины.