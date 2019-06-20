Чем запомнился первый месяц правления Зеленского [ Редактировать ]
20 мая, ровно месяц назад, новоизбранный президент Владимир Зеленский официально вступил в должность. Именно в этот день на торжественном заседании Верховной Рады Украины состоялась инаугурация президента.
20 мая запомнится украинцам надолго, ведь во время инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины, попросил принять несколько законопроектов и потребовал увольнения высокопоставленных чиновников:
Уважаемые депутаты!
Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день.
Я вижу в этом один плюс - это значит, вы готовы работать.
Поэтому прошу вас принять:
1. Закон об отмене депутатской неприкосновенности.
2. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
3. Многострадальный Избирательный кодекс и сделать открытые списки.
А также. Прошу освободить от должностей:
1. Председателя Службы безопасности Украины.
2. Генерального прокурора Украины.
3. Министра обороны Украины.
Это совсем не все, что вы можете сделать. Но для начала - достаточно.
У вас будет два месяца. Примите эти важные законы и решения.
Повесьте все медали себе. Заработайте неплохие баллы на досрочные парламентские выборы.
Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва
21 мая на сайте президента Украины был опубликован указ Владимира Зеленского о роспуске парламента, который вступил в силу 22 мая.
После этого новоизбранный президент полностью сменил членов Администрации президента и приступил к назначению первых советников.
Ежедневно на сайте президента Украины публиковались подписанные им указы:
- Зеленский назначил руководителя по кибербезопасности в Украине
- Зеленский назначил представителей в ТКГ
- Зеленский назначил временных губернаторов
- Зеленский подписал восемь важных указов
- Зеленский назначил Абромавичуса членом Набсовета "Укроборопрома"
- Зеленский подписал 15 указов
- Зеленский назначил главу разведки Украины
- Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области
- Зеленский отправил в запас экс-замглавы СБУ
- Зеленский назначил представителя президента в Конституционном суде
- Зеленский назначил личного пресс-секретаря
- Зеленский уволил замглавы СБУ
- Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка
- Зеленский отстранил главу РГА
- Зеленский уволил главу Госпогранслужбы
- Зеленский уволил главного следователя СБУ
- Зеленский уволил руководство Госуправделами
- Зеленский назначил нового главу Управления госохраны
- Зеленский назначил начальника Службы безопасности
- Зеленский дал гражданство пяти иностранцам
- Зеленский назначил секретаря СНБО
- Зеленский подписал указ о преодолении последствий наводнения на Закарпатье
- Зеленский отменил два указа
- Зеленский назначил уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий
- Зеленский назначил уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью
- Зеленский назначил заместителя главы СБУ
- Зеленский назначил представителя президента в Кабмине
- Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ
Также новозбранный глава государства провел несколько важный встреч с мировыми лидерами и отправился в рабочий визит по Украине:
- Зеленский встретился с Меркель
- Зеленский встретился с Могерини
- Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии
- Зеленский встретился с главами НАБУ и САП
- Зеленский встретился с сенатором США
- Зеленский встретился с семьями пленных украинцев
- Зеленский встретился с главой НБУ
- Зеленский встретился с переговорщиками в Минске
- Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
- Зеленский встретился с банкирами
- Зеленский встретился с Луценко
- Зеленский встретился с послом Китая
- Зеленский встретился с главой МИД Канады
- Зеленский встретился с ветеранами
- Зеленский встретился с еврокомиссаром
- Зеленский встретился с Макроном
- Зеленский посетил Мариуполь с рабочим визитом
- Зеленский посетил военных на Донбассе
Общего языка с парламентом президент так и не смог найти, поэтому практически все его законопроекты были отклонены, кроме законопроекта об импичменте президента Украины.
Известно, что данный закон передан на подпись Зеленскому, сразу после того, как его подписал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Досрочные выборы в Раду назначены на 21 июля. И мы можем только надеяться на то, что с новым парламентом президент Зеленский сделает еще больше и будет трудиться на благо народа Украины.
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