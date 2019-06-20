Рада Євросоюзу ще на півроку продовжила економічні санкції проти Росії, які були введені через анексію Криму. Українське питання на порядку денному європейського саміту, який розпочався у Брюсселі сьогодні. Подробиці - у сюжеті Олени Абрамович

Безпека в Азовському морі, ситуація на Донбасі, результати розслідування щодо збитого пасажирського літака рейсу МН17. Ці питання у порядку денному Саміту Євросоюзу. Проте перед початком засідання лідери Євросоюзу коментують їх дуже лаконічно.

"Санкції проти Росії наразі у дії і немає ніяких сигналів аби їх можна було зняти через ситуацію в Україні", - говорить Кріш'яніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії.

"У нас та сама позиція, що й в усіх європейських країнах", - запевнює Антті Рінне прем'єр-міністр Фінляндії.

"Вибачте, у мене зустріч", - говорить Андрей Бабіш, прем'єр-міністр Чехії.

Більше хвилює, і відволікає європейських лідерів від усього іншого тема вибору кандидата на пост глави Єврокомісії. Вони уже збиралися у Брюсселі відразу після європейських виборів, аби закрити це питання, та безуспішно. Шанси дійти згоди на цьому саміті так само не великі.

"Я думаю, що доповідь, яку сьогодні озвучить президент Євроради Дональд Туск, чітко покаже, що є низка труднощів. Ми будемо відверто про це говорити й може трапитись так, що сьогодні у нас не буде рішення", - говорить Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини.

Ще одна нагальна тема, щодо якої не дають спокою лідерам західні журналісти - зменшення викидів вуглецю в атмосферу. Напередодні саміту еко-активісти влаштували акцію-нагадування біля Європейської ради, що час спливає і треба терміново рятувати планету.

Та попри таку заклопотаність, санкції проти Росії через анексію Криму Рада ЄС - продовжила. За результатами засідання, як йдеться у повідомленні Ради, лідери мають також закликати Росію звільнити українських моряків та висловити крайню стурбованість через видачу Росією паспортів в Донецькій і Луганській областях.