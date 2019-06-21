Кому нельзя есть мед [ Редактировать ]
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Мед - полезнейший продукт. Однако есть ряд противопоказаний, кому от его употребления стоит отказаться. О пяти основных предупреждениях пишет Glianec.
- Во всем следует знать меру. Не стоит увлекаться чрезмерным употреблением меда. Важно, чтобы общее количество меда, съеденного в течение дня, не было больше 80 граммов.
- Очень осторожно необходимо употреблять мед всем тем, кто имеет повышенную кислотность. В данном случае не стоит использовать мед в чистом виде, а лучше применять его в качестве добавки к каким-либо блюдам - творогу или каше.
- Не рекомендуется давать это лакомства и детям, не достигшим двух лет. Если ребенка познакомить с медом в столь раннем возрасте, то это может быть чревато в дальнейшем развитием аллергии.
- С осторожностью следует употреблять эту сладость и людям с сахарным диабетом. В этом случае потребуется индивидуальная консультация врача, который и сможет определить точное количество меда, разрешенное в каждом конкретном случае.
- Важно знать и то, что мед при нагревании способен выделять некоторые канцерогенные вещества. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает лечить простудные заболевания горячим чаем с добавлением меда. Поэтому лучше всего употреблять умеренно теплый чай и не добавлять в него мед, а просто запивать им это лакомство.
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