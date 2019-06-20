Кому нельзя есть шелковицу [ Редактировать ]
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Шелковица - очень полезная и вкусная ягода. Однако стоит помнить, что есть ряд противопоказаний к ее употреблению. О них пишет "Свойства продуктов".
Противопоказания к употреблению шелковицы:
- большое количество ягод в жару может повысить давление;
- при диабете также стоит есть шелковицу в небольших количествах;
- может вызвать диарею;
- индивидуальная непереносимость.
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