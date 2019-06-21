Штурм парламенту, погром в офісі провладної партії та 70 постраждалих у сутичках. Грузинське суспільство вибухнуло протестами після візиту до Тбілісі російської делегації. Що саме так обурило грузинів та чого вимагають? - далі Ольга Жидецька.

Масові протести у Тбілісі переросли у жорстоке протистояння з поліцією, що тривало майже цілу ніч. Тисячі мешканців міста вийшли на проспект Руставелі на заклик опозиції. Вона обурилася присутністю в грузинській столиці російської делегації, що прибула на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я. Захід мав відбутися у стінах парламенту. За домовленістю, провести його мав один з секретарів асамблеї. Однак у крісло спікера сів голова об'єднання депутат російської Думи від комуністів Сергій Гаврилов. Та закінчити промову йому не дали - на трибуну видерлися активісти. Самого Гаврилова прогнали та облили водою.

Далі опозиція перейшла до політичних закликів - звільнити керівництво МВС та Служби безпеки, що допустили присутність в країні одіозних іноземних діячів.

"Росія окупувала 20% Грузії, Росія проводить етнічні чистки на цих територіях. І тут члени російської Думи. Виникає питання - для кого Дума чинний парламент? Чому ніхто цьому не завадив?", - говорить Джорджі Канделакі, депутат від Європейської партії Грузії.

"Цим протестом ми хочемо показати уряду, що не терпітимемо російської експансії в Грузії і не терпітимемо росіянізації Грузії, яка, на жаль, відбувається за цієї влади впродовж останніх семи років", - говорить Отар Харшиладзе, активіст.

Цілком мирні збори надвечір переросли у штурм парламенту. Мітингарям вдалося увірватися всередину, попри запеклий спротив правоохоронців. Ті застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Розлючені протестувальники також розгромили офіс провладної партії "Грузинська мрія". У сутичках постраждали понад 70 людей. Половина - силовики. Розігнати натовпи мітингувальників їм вдалося тільки над ранок. Однак активісти не здаються.

"Я приїхав сюди, щоби бути з тими, хто планує продовжити протести. Це наша свобода слова і я буду тут. Я не боюсь ані куль, ані палиць", - говорить Гога Мікеладзе, протестувальник.

Опозиційні лідери закликали своїх прихильників знову зібратися на проспекті Руставелі о сьомій вечора. Тоді обіцяють оголосити план подальших дій. Тим часом грузинське МВС уже назвало події спробою перевороту та звинуватило мітингарів у насильстві. А президентка країни Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі та терміново повернулася до країни.