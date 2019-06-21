Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) проводить в Києві семінари-тренінги для підготовки компаній-постачальників до роботи в новому ринку електроенергії, відкриття якого заплановано на 1 липня 2019 р.

Програма тренінгів спрямована на роз'яснення міжнародних практик роботи на лібералізованих ринках його основним учасникам: постачальникам, трейдинговим компаніям, постачальникам універсальних послуг (постачальники електроенергії населенню за фіксованими тарифами). Навчання проводиться групою міжнародних експертів з США, Польщі, Болгарії.



Згідно з прийнятим Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий ринок електроенергії, який буде функціонувати відповідно до стандартів ЄС, повинен бути введений 1 липня 2019.



Раніше повідомлялося, що USAID рекомендує запустити ринок електроенергії 1 липня в безпечному режимі. Американські експерти вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії в безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку і зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правилах функціонування ринку і правовій базі.