США допоможуть Україні запустити новий ринок електроенергії - USAID залучило міжнародних експертів [ Редактировать ]
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) проводить в Києві семінари-тренінги для підготовки компаній-постачальників до роботи в новому ринку електроенергії, відкриття якого заплановано на 1 липня 2019 р.
Програма тренінгів спрямована на роз'яснення міжнародних практик роботи на лібералізованих ринках його основним учасникам: постачальникам, трейдинговим компаніям, постачальникам універсальних послуг (постачальники електроенергії населенню за фіксованими тарифами). Навчання проводиться групою міжнародних експертів з США, Польщі, Болгарії.
Згідно з прийнятим Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий ринок електроенергії, який буде функціонувати відповідно до стандартів ЄС, повинен бути введений 1 липня 2019.
Раніше повідомлялося, що USAID рекомендує запустити ринок електроенергії 1 липня в безпечному режимі. Американські експерти вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії в безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку і зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правилах функціонування ринку і правовій базі.
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