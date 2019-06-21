Сьогодні у Краматорську відбувся Форум миру. Юрій Бойко та Наталія Королевська представили команду кандидатів у депутати в мажоритарних округах Донеччини.

Усі подробиці - у нашому сюжеті.

Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі та підприємці. Всі вони зібралися сьогодні на Форумі Миру.

"Только объединившись, объединившись вместе всем Донбасом, мы сможем сегодня победить. Это сегодня для нас уникальный шанс, потому что, каждый из вас в этом зале, каждый, кто нас сегодня видит и слышит, каждый человек, который вместе с нами объединился - это послы мира в нашей стране", - заявила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Говорили на форумі про те, як повернути стабільність, захистити людей та відродити Донбас.

"Мы должны сделать все, чтобы в парламент прошли честные, порядочные люди, которые понимают, - что для того, чтобы был мир в стране, нужно делать конкретные действия, а не просто говорить. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. Мы за то, чтобы в стране был мир, мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

По мажоритарних округах, підкреслив Бойко, політсила висуває 12 кандидатів.

"Мы в Донецкой области ведем целую команду на выборы, по каждому избирательному округу есть кандидат. И кандидат, который является местным человеком, в основном. Который знает проблемы, который никуда потом не уедет, который будет заниматься этими округами, заниматься людьми, помогать им и люди их знают. Мы рассчитываем, что сформируем в донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбаса не на словах, а на деле", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Також під час робочого візиту у Донецьку область опозиційні депутати провели зустрічі з колективами Слав'янського машинобудівного заводу який постраждав під час бойових дій, і Cлов'янскої ТЕС.

"У нас было в последнее время проблема серьезная - это топливо, но сейчас поставки топлива стабилизировались и я уверен, что мы в осенне-зимний период 19-20-х годов войдем уверенно", - зазначив Валерій Черепій, директор Cлов'янскої ТЕС.

"Это знаковый для области объект, потому что вот он и Углегорская ТЕЦ - это остались два энергетических объекта, которые обеспечивают снабжением всю Донецкую область - я имею ввиду, подконтрольную Украине. И, безусловно, объект требует повышенного внимания, объект требует инвестиций, участия государства в его работе", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".