У Краматорську відбувся Форум миру. "Опозиційна платформа - За життя" представила на ньому кандидатів у нардепи в мажоритарних округах на Донеччині.

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Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі та підприємці. Усі вони з'їхалися на Форум Миру. Говорили про те, як повернути стабільність, захистити людей і відродити Донбас.

Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна платформа - За життя".

"Только объединившись, объединившись вместе всем Донбасом, мы сможем сегодня победить. Это сегодня для нас уникальный шанс, потому что, каждый из вас в этом зале, каждый, кто нас сегодня видит и слышит, каждый человек, который вместе с нами объединился - это послы мира в нашей стране", - заявила Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна платформа - За життя".

"Мы должны сделать все, чтобы в парламент прошли честные, порядочные люди, которые понимают, - что для того, чтобы был мир в стране, нужно делать конкретные действия, а не просто говорить. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. Мы за то, чтобы в стране был мир, мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

По мажоритарних округах, наголосив Бойко, політсила висуває 12 кандидатів.

"Мы в Донецкой области ведем целую команду на выборы, по каждому избирательному округу есть кандидат. И кандидат, который является местным человеком, в основном. Который знает проблемы, который никуда потом не уедет, который будет заниматься этими округами, заниматься людьми, помогать им и люди их знают. Мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбаса не на словах, а на деле", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Також під час робочого візиту в Донецьку область опозиційні депутати зустрілися з колективами Слов'янського машинобудівного заводу, що зазнав руйнувань і збитків під час бойових дій, і Cлов'янської ТЕС.

"У нас было в последнее время проблема серьезная - это топливо, но сейчас поставки топлива стабилизировались и я уверен, что мы в осенне-зимний период 19-20-х годов войдем уверенно", - зазначив Валерій Черепій, директор Cлов'янскої ТЕС.

"Это знаковый для области объект, потому что вот он и Углегорская ТЕЦ - это остались два энергетических объекта, которые обеспечивают снабжением всю Донецкую область - я имею ввиду, подконтрольную Украине. И, безусловно, объект требует повышенного внимания", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".