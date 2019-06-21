В пятницу, 21 июня, судебные медики, которые исследовали тело погибшей 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко, пришли к выводу, что непосредственной причиной смерти стала колото-резаная рана шеи, пишет "Думская".

Вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию. Основным мотивом убийства следствие считает сексуальную почву.

По информации полиции, незадолго до совершения преступления подозреваемый зашел на рынок, где работает его мать и мать девочки, и взял у последней товар. В этот момент он увидел Дарью и задумал ее изнасиловать.

"Он вышел с рынка за четыре минуты до того, как вышла потерпевшая. Пришел к себе во двор, дождался ребенка, который шел в танцевальный кружок, затащил в дом, где попытался раздеть и изнасиловать. Получив отпор, он ее придушил и нанес телесные повреждения острым предметом - шилом или ножом. Потом связал ноги, надел на голову кулек, замотал кулек скотчем, привязал к ногам камни и бросил в отверстие уличного туалета", - рассказал начальник ГУНП Олег Бех.

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