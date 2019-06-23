В субботу, 22 июня, на Запорожском шоссе произошло ДТП. Daewoo Lanos сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте напротив торгового центра "Дафи". Выбежав на середину проезжей части, он попал под колеса легковушки.

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Отмечается, что пострадавший был в нетрезвом состоянии. Его госпитализировали, у него повреждена рука и множественные ушибы по всему телу. У автомобиля разбито лобовое стекло и поцарапана крышка капота.

Фото: Информатор

Первый и второй ряд дороги были перекрыты, движение по шоссе осуществлялось по третьему ряду. Был ли пьян сбитый пешеход, определит следствие.

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