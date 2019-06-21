В четверг, 20 июня, в Днепре на Запорожском шоссе произошло ДТП. Оказалось, что виновницей аварии стала пьяная женщина за рулем иномарки, передает "Информатор".

Отмечается, что ДТП произошло во дворе дома. Нетрезвая 48-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo наехала на автомобиль Iveko Daily, который был припаркован рядом. Инцидент обошелся без жертв.

Читайте также В Киеве грузовик без водителя устроил серьезное ДТП

Во время разговора с женщиной полицейские заметили у нее признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование. Водитель согласилась - драгер показал 2,96 промилле при норме 0,2. Задержанная утверждала, что выпила лишь несколько бутылок пива.

На женщину полицейские составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, вызвавшее повреждение транспортных средств) и по статье 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), а также изъяли водительское удостоверение.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Харьковом погибла вся семья, а также под Херсоном в аварии умерли дети.