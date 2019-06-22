Под Одессой мужчина протаранил пять авто [ Редактировать ]
Под Одессой пьяный мужчина протаранил припаркованные на автостоянке автомобили. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Известно, что 28-летний житель Киевской области не справился с управлением и протаранил 5 автомобилей, припаркованных на обочине.
В результате ДТП телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статье 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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