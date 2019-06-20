В Киеве грузовик без водителя устроил серьезное ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 20 июня, в Киеве на улице Петлюры, 2 произошло ДТП. Машина МАЗ, которая проводила ремонтные работы, наехала на автомобиль Kia.
Известно, что грузовик вместе с тонной асфальта двигался задним ходом в направлении остановки, на которой люди ждали транспорт. Путь неуправляемому авто преградил Kia.
Позже выяснилось, что в МАЗе водителя не оказалось. Пассажир и водитель иномарки чудом уцелели.
Кроме того, правоохранители не спешат выезжать на место происшествия. Уже 6 часов подряд пострадавшие и свидетели ДТП ждут полицию.
Ранее сообщалось, что в Ривне столкнулись два Mercedes, а также под Херсоном в страшном ДТП погибли дети.
по теме
Жуткое ДТП под Харьковом: в аварии погибла вся семья
В среду, 19 июня, в Харьковской области в районе Николаевки на трассе Скадовск-Каховка произошло жуткое ДТП
Жуткое ДТП: в Ривне столкнулись два Mercedes
По предварительным данным, 21-летний водитель одного из авто пересек двойную сплошную
В Луцке столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие
В понедельник, 17 июня, в Луцке на улице Ровенской произошло ДТП
ДТП с Porsche: суд взял под стражу фигурантку аварии
В понедельник, 17 июня, ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения для 21-летней виновницы ДТП
Под Винницей произошло смертельное ДТП, пострадали дети
В субботу, 15 июня, в Винницкой области вблизи села Буды произошло жуткое ДТП