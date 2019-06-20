В четверг, 20 июня, в Киеве на улице Петлюры, 2 произошло ДТП. Машина МАЗ, которая проводила ремонтные работы, наехала на автомобиль Kia.

Известно, что грузовик вместе с тонной асфальта двигался задним ходом в направлении остановки, на которой люди ждали транспорт. Путь неуправляемому авто преградил Kia.

Позже выяснилось, что в МАЗе водителя не оказалось. Пассажир и водитель иномарки чудом уцелели.

Кроме того, правоохранители не спешат выезжать на место происшествия. Уже 6 часов подряд пострадавшие и свидетели ДТП ждут полицию.

Ранее сообщалось, что в Ривне столкнулись два Mercedes, а также под Херсоном в страшном ДТП погибли дети.