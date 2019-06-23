Відновлення миру та економічна стабільність. Представники "Опозиційної платформи - За життя" продовжують зустрічатися з виборцями в різних містах. Цього тижня співголова політсили Юрій Бойко відвідав Донбас. Там він бачився з працівниками підприємств, громадськими діячами та підприємцями. Говорили передусім про відновлення економіки, встановлення миру в державі та повернення українських полонених.

"Мы в Донецкой области ведем целую команду на выборы, по каждому избирательному округу есть кандидат - кандидат, который является местным человеком, в основном, который знает проблемы, который никуда потом не уедет. Мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбасса не на словах, а на деле.

Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. Мы за то, чтобы в стране был мир, мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".