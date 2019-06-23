На Буковині триває церковне протистояння. Ось уже п'ятий місяць сперечаються віряни Української Православної Церкви та Православної церкви України. Сьогодні від самого ранку прихильники ПЦУ буквально штурмом захоплювали церкву в селищі - неподалік від Чернівців.

Як усе було - бачили наші журналісти.

Замість молитвослова - шуруповерт. Саме так у селі Заволока розпочинається недільне богослужіння. Віряни ПЦУ змінюють замки у дверях храму.

"До п'ятниці, яка минула, ми збирали круглий стіл, просили, домовлялися, щоб цього не було. Но сталося, як сталося", - говорить Тарас Пашкевич, вірянин ПЦУ.

У руках прихожани тримають новий статут: за документом, громада села ще на початку лютого проголосувала за перехід до ПЦУ. Тож, службу відтоді мав правитиме їхній священик.

"Заходимо до храму, помолимось. За добру справу подякуємо", - закликає отець Віталій, настоятель храму Петра і Павла с. Заволока.

Віряни заходять у храм і починають описувати майно - про таке захоплення церкви дізнаються парафіяни УПЦ. У них саме скінчилося богослужіння. Щоб уникнути конфлікту моляться у місцевій каплиці. Сторони раніше домовилися не входити в святилище.

"Проголосували вони 160 чоловік за перехід. З нашої сторони - ми проголосували (люди, які проти переходу) - 280 чоловік. Відчуження майна - це протизаконно", - зазначив Сергій Зварич, вірянин УПЦ.

Правду віряни УПЦ відстоюватимуть тепер у суді.

"Сьогоднішні дії не є правозаконні, це є пряме захоплення. Враховуючи той факт, що міліція каже, що було законно, яким це законом? Законним шляхом через двері заходиться, а не через злами", - обурена Інга Румак, вірянка УПЦ.

А от у сусідньому селі Михальча сьогодні було не так спокійно. Прихожани ПЦУ намагалися силою прорватися до Свято-Успенської церкви:

"Я тут через дорогу виріс, прожив. Я не можу піти до церкви. Не впускають мене - от моя хата".

Ось уже п'ятий місяць: парафіяни УПЦ цілодобового чергують біля воріт, а правлять службу на вулиці. Зізнаються: повсякчас готові до штурму.

"Одні приходять, ми міняємося. В нас є люди, списки, ми постійно міняємося, чергуємо, тримаємо церкву. Тому що більшість проголосувала за те, щоб лишитися в лоні з Онуфрієм. Нас було 284 людини. На даний момент нас є 596 людей", - розповідає Ангеліна Бледа, вірянка УПЦ.

"Якщо ви так рахуєте, що у вас є документи і у нас є документи, то нас повинен рішити суд. І суд повинен дати рішення. Тому що ми бачимо всі конфлікти, які проходять в селі Заволока... Чому мирно не рішити через суд?", - говорить ієрей Сергій Цуркан, священник УПЦ.

У прихильників ПЦУ - свої документи. І вони намагаються потрапити на територію церкви. Щоб запобігти сутичкам, уздовж паркану вишикувалися поліцейські.

"Після кількох годин суперечок, прихильники ПЦУ розходяться. Проти таких рейдерських захоплень виступають громадські активісти. Вони наполягають: ситуація, що склалася в селах Михальча та Заволока - це грубе порушення законів України.

"В селі Михальча, відповідно до інформації, яку ми маємо, за розпорядженням виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації було внесено зміни в реєстр майнових прав і відповідно було перереєстровано майно УПЦ місцевої релігійної громади села Михальча до громади ПЦУ. І в одному і в другому випадку - ми вбачаємо рейдерське захоплення, за цим стоять, зокрема, на місцевих рівнях, місцеві чиновники", - заявив Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади".

Віряни ж Української православної церкви і далі боронять свій храм. Увесь час вони - в очікуванні штурму.