Пам'ять загиблих під час другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі "Букринський плацдарм" на Київщині. Представники "Опозиційної платформи за життя" разом із ветеранами та громадськими активістами принесли квіти до братської могили. За словами співголови партії - Юрія Бойка, зараз для України головне - якнайшвидше досягнення миру.

"Це святе місце для всіх українців, тут загинули сотні тисяч людей, вони визволяли Київ, були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо представлення своїх кандидатів на мажоритарних округах вони будуть представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини".

"Це день пам'яті. Вклонитися всім хто загинули, хлопця, вони на тjй час хлопцями були. Ми приїжджаємо на такі заходи, в мене тут три дядька загинули пропали безвісти", - говорить Олександр Щербак, голова бучанської міської організації інвалідів війни збройних сил та учасників бойових дій.