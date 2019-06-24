Депутати "Опозиційної платформи - За життя" вшанували пам'ять загиблих на Букринському плацдармі [ Редактировать ]
Пам'ять загиблих під час другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі "Букринський плацдарм" на Київщині. Представники "Опозиційної платформи за життя" разом із ветеранами та громадськими активістами принесли квіти до братської могили. За словами співголови партії - Юрія Бойка, зараз для України головне - якнайшвидше досягнення миру.
"Це святе місце для всіх українців, тут загинули сотні тисяч людей, вони визволяли Київ, були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо представлення своїх кандидатів на мажоритарних округах вони будуть представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини".
"Це день пам'яті. Вклонитися всім хто загинули, хлопця, вони на тjй час хлопцями були. Ми приїжджаємо на такі заходи, в мене тут три дядька загинули пропали безвісти", - говорить Олександр Щербак, голова бучанської міської організації інвалідів війни збройних сил та учасників бойових дій.
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