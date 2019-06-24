Мы обратились в Конституционный суд и будем добиваться отмены закона о языке. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Солод, комментируя представление 51 народного депутата в Конституционный суд относительно конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В стране, где шестой год идет война, а коррупция, бедность и миграция бьют все рекорды, нужно срочно заняться восстановлением экономики и социальной защитой граждан, а не усиливать раскол общества языковым вопросом. Мы не голосовали за этот закон, считаем его дискриминационным, поэтому обратились в Конституционный суд и будем добиваться его отмены", - отметил Юрий Солод.

По словам парламентария, закон содержит множество дискриминационных норм и нарушает права русскоязычных граждан и представителей других нацменьшинств во всех сферах жизни.

"Треть украинских граждан, в частности, жители Юго-Востока, для которых русский является родным языком, после принятия этого закона чувствуют себя просто униженными. Уходящая власть целенаправленно разделила общество. Это не защита украинского языка, а запрет русского, а также венгерского, румынского, т.е. языков национальных общин. Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" остановит разделение граждан по языковому принципу, обеспечит соблюдение норм Конституции Украины и вернет людям право говорить, общаться и учиться на родном русском и других языках нацменьшинств", - подытожил Юрий Солод.