В США парень расстрелял посетителей бара [ Редактировать ]
В США один из посетителей бара открыл огонь по людям. В результате ЧП один человек погиб, а еще десять получили ранения, передает "Сегодня".
Прибывший на место преступления полицейский патруль не застал преступника. Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 27-летний житель города Найлс Брэндон Уильямс.
Напомним, ранее сообщалось, что подросток изрезал молодую маму с коляской, а также что под Житомиром утонул 10-летний ребенок. Также на днях игрушка едва не убила младенца.
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