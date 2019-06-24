В США один из посетителей бара открыл огонь по людям. В результате ЧП один человек погиб, а еще десять получили ранения, передает "Сегодня".

Прибывший на место преступления полицейский патруль не застал преступника. Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 27-летний житель города Найлс Брэндон Уильямс.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток изрезал молодую маму с коляской, а также что под Житомиром утонул 10-летний ребенок. Также на днях игрушка едва не убила младенца.