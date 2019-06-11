В пятницу, 7 июня, в Лондоне мать гуляла с ребенком и к ней подошел 16-летний парень. Школьник сначала попросил у женщины телефон и когда та отказала - он пырнул ей в бедро ножом. Об этом сообщает The Independent.

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Известно, что в этот момент ее трехлетний сын спал в коляске. 36-летняя женщина схватилась за рану и немедленно вызвала скорую. Пострадавшую обследовали в больнице и сейчас она находится дома. По словам врачей, женщина родилась в рубашке. Злоумышленник не попал в большую артерию.

Ранее сообщалось, что девушка-шопоголик зарезала парня из-за пары платьев, а также что ревнивый муж до смерти забил женщину.