"Оппозиционная платформа - За жизнь" сможет изменить ситуацию в стране - Олег Сазонов [ Редактировать ]
Только профессиональная команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" сможет кардинально изменить ситуацию в стране. Об этом депутат Полтавского областного совета Олег Сазонов заявил в ходе рабочей поездки в Гадячский район.
Он отметил, что Полтавская область - один из лидеров по добыче газа в Украине, но даже здесь люди чувствуют тяжесть нынешних тарифов. Они не понимают, почему нужно за украинский газ, который принадлежит украинскому народу, платить как за импортный.
"Наша команда решительно настроена снизить космические тарифы, защитить людей и вернуть украинцам мирную жизнь. У нас есть четкий реальный план преодоления кризиса и развития страны", - акцентировал Олег Сазонов.
Он также отметил, что Полтавщина поддерживает "Оппозиционную платформу - За жизнь" и видит Юрия Бойко на должности премьер-министра.
"Только профессиональная команда сможет решить проблемы страны и обеспечить повышение благосостояния граждан", - подчеркнул депутат.
по теме
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться отмены закона о языке
Юрий Солод сделал заявление
На Форумі Миру у Краматорську "Опозиційна платформа - За життя" представила команду кандидатів в депутати по мажоритарних округах Донецької області
Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі та підприємці. Усі вони з'їхалися на Форум Миру. Говорили про те, як повернути стабільність, захистити людей і відродити Донбас
Передвиборча соціологія: яким партіям віддають перевагу українці (рейтинги)
Щодня оновлюються дані соціологічних опитувань щодо перевиборів до Верховної Ради
Вибори до Верховної Ради: кому віддають перевагу українці - соцопитування
Які партії подолають 5-відсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради та які дані останніх соціологічних опитувань?
На з'їзді "Опозиційної платформи - За життя" оприлюднили основні пункти передвиборчої програми
Багатомільйонна підтримка "Опозиційної платформи - За життя" на президентських виборах свідчить лише про одне: довіра українців - головний мотиватор для того, щоб виконати обіцянки і покращити життя людей якомога швидше
Мир в Україні, вартість газу для населення: засновники "Опозиційної платформи - За життя" на з’їзді партії оприлюднили передвиборчу програму
Презентувавши виборчу програму, члени партії запевнили, що не розчарують мільйони виборців, які на президентських виборах віддали свій голос політсилі "Опозиційна платформа - За життя"