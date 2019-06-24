Только профессиональная команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" сможет кардинально изменить ситуацию в стране. Об этом депутат Полтавского областного совета Олег Сазонов заявил в ходе рабочей поездки в Гадячский район.

Он отметил, что Полтавская область - один из лидеров по добыче газа в Украине, но даже здесь люди чувствуют тяжесть нынешних тарифов. Они не понимают, почему нужно за украинский газ, который принадлежит украинскому народу, платить как за импортный.

"Наша команда решительно настроена снизить космические тарифы, защитить людей и вернуть украинцам мирную жизнь. У нас есть четкий реальный план преодоления кризиса и развития страны", - акцентировал Олег Сазонов.

Он также отметил, что Полтавщина поддерживает "Оппозиционную платформу - За жизнь" и видит Юрия Бойко на должности премьер-министра.

"Только профессиональная команда сможет решить проблемы страны и обеспечить повышение благосостояния граждан", - подчеркнул депутат.