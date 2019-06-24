Майбутнє Росії у Раді Європи сьогодні вирішують у Страсбурзі. Частина євродепутатів вимагає зняти з росіян санкції та повернути їх у ПАРЄ. Інші ж - категорично проти.

Тим часом деякі члени нашої делегації вже наголосили - якщо Росію повернуть, Україна може вийти з організації. Більше розкаже Олексій Пшемський.

Зняття санкцій з російської делегації та повернення росіян до ПАРЄ - головні питання чергової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, що сьогодні розпочалася у Страсбурзі. Ще на самому початку тут наголосили - організація переживає найсильнішу за останні роки кризу.

"Сесія ПАРЄ сьогодні проходить за надзвичайних обставин. Наша організація відчуває кризу, що може мати наслідки для захисту прав людини і стабільності у всій Європі . Ми чітко заявляли про те, що членство у Раді Європи передбачає для всіх країн необхідність виконання фінансових зобов’язань. Тож ми закликали Росію направити свою делегацію та відновити сплату обов’язкових внесків", - говорить Ліліан Марі Паск'є, президент Парламентської асамблеї Ради Європи.

Йдеться про понад 37 мільйонів євро на рік, які Росія припинила сплачувати. Це понад 10 відсотків щорічного бюджету ПАРЄ. Ще з 14 року російську делегацію тут позбавили права голосу за анексію Криму. Неодноразово росіяни намагалися домогтися скасування санкцій, але безуспішно. Врешті заявили - допоки санкції є, грошей не буде. У Раді Європи це називають грубим порушенням закону.

"Росія порушила статут організації, відмовившись сплачувати внески у 17 та 18 роках, що призвело до серйозних фінансових проблеми для Ради Європи. Росіяни мають за це відповісти", - говорить Йєн Лідделл-Грейнджер, член парламенту Великої Британії.

Але тепер Москва поставила умову - готова повернутися, якщо ПАРЄ змінить правила. А саме - заборонить депутатам позбавляти права голосу жодну із делегацій.

Пропозиція російських делагатів, які вже п’ятий рік ногою не ступали у цю будівлю, сьогодні викликала у ПАРЄ найгарячішу за останній час дискусію. Асамблея розділена навпіл. Частина країн підтримують ідею правила переглянути, а росіян повернути. Інші ж називають це повною капітуляцією перед принципами демократії. Адже жодних резолюції ПАРЄ Москва так і не виконала.

"Якщо Росія вийде з ПАРЄ її громадяни залишаться без захисту своїх прав. Потім вийдуть Туреччина та Азербайджан і ще мільйони людей залишаться без права на захист. Ми маємо стояти на сторожі прав людини. Санкції та економіка - цими питаннями мають займатися інші інституції. Наше завдання - захист людей. І саме тому ми повинні залишити Росію в ПАРЄ та повернути до цієї зали", - говорить Ліз Хрістоферсен, член постійної делагації в ПАРЄ від Норвегії.

"Якщо ми викинемо Росію з ПАРЄ, чи допоможе це українцям, які страждають від конфлікту на Сході України? Чи допоможе це жертвам війни? Чи допоможе це загиблим у катастрофі рейсу MH17? Ні! Я вірю що ми повинні вести діалог. І тому я голосую за цю резолюцію аби не зачиняти двері для діалогу", - говорить Роберто Рампі, член постійної делагації в ПАРЄ від Італії.

Рішення повернути росіян також активно підтримують Німеччина та Франція. Там наголошують - якщо Росія залишить ПАРЄ, як вже пригрозила, мільйони людей можуть втратити право на захист.

"Аргументы звучат следующим образом - что сила совета Европы в том, чтобы все же все страны оставались участниками и необходимость защищать права человека на территории всех государств, которые входят в состав совета Европы и если мы увидим, что российская делегация покинет совет Европы в следствие тех или иных причин, то за ней могут последовать и другие страны - называется Турция и Азербайджан, что ослабит совет Европы как организацию", - говорить Юлія Льовочкіна, заступник члена постійної делагації України в ПАРЄ.

Противники повернення Росії наголошують - Москва і так не виконує рішення Європейського суду з прав людини і жодну резолюцію щодо агресії в Україні.

"Ми хочемо аби росіяни повернулися, але перед цим мають бути звільнені українські моряки та окуповані території і виплачені усі борги. Лише тоді росіяни можуть повернутися, інакше - ми порушимо основні засади ПАРЄ", - говорить Роджер Гейл, член постійної делагації в ПАРЄ від Великої Британії.

"З початку російської агресії проти України ПАРЄ ухвалила 7 резолюцій проти Росії - скільки з них Росія виконала з 2014го року? Жодної! . І що ми зараз робимо? ", - говорить Олексій Гончаренко, член постійної делагації в ПАРЄ від України

Ми змінюємо наші власні правила аби дозволити Росії повернутися сюди.

Ще раніше в українській делегації заявили - якщо рішення ухвалять, Україна може переглянути своє членство в ПАРЄ.

Дискусії у Палаці Європи у Страсбурзі сьогодні можуть тривати до самої ночі. Головне питання - чи вистачить у залі голосів аби підтримати резолюцію про зміну правил, на якій наполягає Москва. Якщо депутати скажуть так, повернути російську делегацію можуть вже завтра.