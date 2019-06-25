В понедельник, 24 июня, в Киеве на улице Олега Кошевого, 2 произошло серьезное ДТП. Opel Omega протаранил припаркованную Honda Accord. Последняя, в свою очередь, отлетела в Audi Q7, а та в Volkswagen Sharan, передает "Информатор".

Отмечается, что женщина за рулем Opel ехала в сторону улицы Голосеевской. По неизвестным причинам она выехала за пределы проезжей части, где не справилась с управлением, подлетела в воздух и протаранила припаркованные автомобили.

Первой под удар попала Honda , которая отлетела в Audi, а та в Volkswagen. В этот момент в припаркованных машинах не было людей. Женщина из Opel получила незначительные травмы, но была госпитализирована.

Фото: Информатор

Известно, что у водителя признаков алкогольного опьянения не обнаружили. Возможно причиной аварии стала техническая неполадка автомобиля, но что произошло на самом деле будут выяснять правоохранители.

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