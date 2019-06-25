В Киеве женщина на Opel "влетела" в припаркованные авто (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 июня, в Киеве на улице Олега Кошевого, 2 произошло серьезное ДТП. Opel Omega протаранил припаркованную Honda Accord. Последняя, в свою очередь, отлетела в Audi Q7, а та в Volkswagen Sharan, передает "Информатор".
Отмечается, что женщина за рулем Opel ехала в сторону улицы Голосеевской. По неизвестным причинам она выехала за пределы проезжей части, где не справилась с управлением, подлетела в воздух и протаранила припаркованные автомобили.
Первой под удар попала Honda , которая отлетела в Audi, а та в Volkswagen. В этот момент в припаркованных машинах не было людей. Женщина из Opel получила незначительные травмы, но была госпитализирована.
Фото: Информатор
Известно, что у водителя признаков алкогольного опьянения не обнаружили. Возможно причиной аварии стала техническая неполадка автомобиля, но что произошло на самом деле будут выяснять правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Харькове водитель "влетел" в здание горсовета, а также в Днепре водитель возле ТРЦ переехал мужчину.
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