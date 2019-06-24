В понедельник, 24 июня, на въезде в Киев со стороны трассы "Киев-Чоп" произошла масштабная авария: столкнулись две фуры. В результате ДТП погиб один из водителей. Об этом сообщает "Униан".

Известно, что водитель одного из автомобилей притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехала другая фура. Водитель второго авто погиб на месте.

Разбитые транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. Пробка на въезд в столицу уже растянулась на 5 км.

Фото: "Униан"

Фото: "Униан"

Раньше сообщалось о том, что в субботу, 22 июня, на Запорожском шоссе произошло ДТП. Daewoo Lanos сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. А также под Одессой мужчина протаранил пять авто.