В воскресенье, 23 июня, в Харькове произошло ДТП. Мужчина за рулем Toyota врезался в здание городского совета на площади Конституции, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал лишь 30-летний водитель автомобиля. Позже пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что в машине пассажиров не было.

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Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель переехал сразу двух девушек, а также в Днепре пьяная женщина спровоцировала ДТП.