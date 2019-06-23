В Харькове водитель "влетел" в здание горсовета (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, в Харькове произошло ДТП. Мужчина за рулем Toyota врезался в здание городского совета на площади Конституции, сообщает пресс-служба Нацполиции.
По предварительной информации, в результате аварии пострадал лишь 30-летний водитель автомобиля. Позже пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что в машине пассажиров не было.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель переехал сразу двух девушек, а также в Днепре пьяная женщина спровоцировала ДТП.
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