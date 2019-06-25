На Одещині викрили банду наркоторговців [ Редактировать ]
На Одещині прикордонники спільно з правоохоронцями викрили угруповання, яке виготовляло й продавало великі партії рослинних наркотиків.
Під час обшуків у них вилучили півмільйона гривень готівкою, зброю, транспорт і 7,5 тонн зілля. Його б вистачило на 200 тисяч доз опію.
Вартість такої партії, за цінами чорного ринку, сягає 23 мільйонів гривень. Трьох організаторів злочинної групи затримали.
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