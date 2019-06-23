Сборная Украины по легкой атлетике в отдельных видах программы Европейских игры- 2019 завоевала пять медалей, дев из которых - золотые. Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины.

Первое "золото" украинские легкоатлеты выиграли в смешанной эстафете 4х400 м. Нашей четверке в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Анны Рыжиковой и Алексея Позднякова не было равных не только в своей группе - результат 3.17,31 обеспечил украинцам победу среди всех команд.

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Второе "золото" также в активе смешанной команды - в смешанной комбинированной эстафете преследования 800 м - 600 м - 400 м - 200 м. Там нашу команду представляли Даниил Гуцол, Ольга Ляхова, Алексей Поздняков и Яна Качур.

Анна Плотицина завоевала серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами, показав результат - 13,14. Марина Бех-Романчук заняла третье место в секторе для прыжков в длину. Украинка прыгнула на 6,58 метра и этого результата хватило, чтобы взять бронзу.

Еще одна "бронза" в активе Богдана Бондаренко в прыжках в высоту. Уже в первой попытке Богдан показал результат 2,21 м, что принесло ему бронзу. В следующих двух попытках Богдан пытался покорить 2,28 м, что хватило бы ему для золота, но оба раза он сбил планку.

Стоит отметить, что вторые Европейские игры можно смотреть на телеканале "Интер".