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21 июня в Минске стартовали вторые в истории Европейские игры. Почти 4000 участников из 50 различных стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сборную Украины на Играх представляют 206 спортсменов. По итогам четырех соревновательных дней "сине-желтая" дружина с 17 наградами в активе занимает третью строчку медального зачета.

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"Золото": Георгий Зантарая (дзюдо, 66 кг); Дарья Белодед (дзюдо, 48 кг); Анастасия Сапсай (самбо, 80 кг); легкая атлетика, смешанная эстафета 4х400; легкая атлетика, смешанная комбинированная эстафета преследования.

"Серебро": Анастасия Новикова (самбо, 48 кг); Елена Сайко (самбо, 64 кг); Олег Омельчук (стрельба из пневматического пистолета, 10 м); Анна Плотицына (легкая атлетика, барьерный бег 100 м); Катерина Москалева (самбо, 68 кг); художественная гимнастика, групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами.

"Бронза": Наталья Смаль (самбо, 72 кг); Марина Бех (легкая атлетика, прыжки в длину); Богдан Бондаренко (легкая атлетика, прыжки в высоту); Галина Ковальская (самбо, 80 кг); Влада Никольченко (художественная гимнастика, упражнения с обручем + упражнения с булавами).

Медальный зачет на 24 июня:

Игры в Белоруссии завершатся 30 июня, финальная церемония закрытия состоится на стадионе "Динамо". Прямую трансляцию смотрите на телеканале "Интер". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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