Зимние "Олимпийские игры": где пройдут соревнования [ Редактировать ]
Зимние "Олимпийские игры" 2026 года пройдут в Италии. Победу одержала совместная заявка Милана и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).
Также на проведение "Игр-2026" претендовал Стокгольм, но заявка Италии получилась больше голосов.
Италия принимала Олимпиаду три раза в истории: в Риме в 1960 году прошли летние Игры, а зимний турнир проходил на территории страны в 1956-м (Кортина-д’Ампеццо) и 2006-м (Турин).
Раньше сообщалось о том, что Ломаченко удержал звание лучшего боксера мира. А также Усик получил серьезную травму.
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