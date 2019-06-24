Зимние "Олимпийские игры" 2026 года пройдут в Италии. Победу одержала совместная заявка Милана и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

Также на проведение "Игр-2026" претендовал Стокгольм, но заявка Италии получилась больше голосов.

Италия принимала Олимпиаду три раза в истории: в Риме в 1960 году прошли летние Игры, а зимний турнир проходил на территории страны в 1956-м (Кортина-д’Ампеццо) и 2006-м (Турин).

Раньше сообщалось о том, что Ломаченко удержал звание лучшего боксера мира. А также Усик получил серьезную травму.