Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с завоеванными медалями на Европейских играх. Соответствующий пост президент опубликовал на свой странице в популярной социальной сети.

"3 золота! 3 серебра! 3 бронзы! Поздравляю наших спортсменов на Европейских играх! Классное начало! Don't stop!", - написал Зеленский.

Напомним, сборная Украины по легкой атлетике в отдельных видах программы Европейских игры- 2019 завоевала пять медалей, дев из которых - золотые. А также читайте, с 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019. В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.