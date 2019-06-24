Зеленский поздравил украинских спортсменов с победой [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с завоеванными медалями на Европейских играх. Соответствующий пост президент опубликовал на свой странице в популярной социальной сети.
"3 золота! 3 серебра! 3 бронзы! Поздравляю наших спортсменов на Европейских играх! Классное начало! Don't stop!", - написал Зеленский.
Напомним, сборная Украины по легкой атлетике в отдельных видах программы Европейских игры- 2019 завоевала пять медалей, дев из которых - золотые. А также читайте, с 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019. В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.
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