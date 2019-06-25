Нещадні тарифи. Для багатьох жителів Черкас різко зросли ціни за комунальні послуги. Квартплату підвищили вдвічі, а подекуди навіть утричі. За що вимагають такі гроші? Та чому здорожчання стосується далеко не всіх? З'ясовував Станіслав Кухарчук.

Галина Панасівна старша по під'їзду. Розповідає, двірника вона не бачила тут вже кілька тижнів, смітники - переповнені.

"Ви подивіться який бруд, нічого не прибирається, оце правда прийшли покосили".

Жінка обурюється, з двадцятого травня квартплата зросла більше, ніж вдвічі. Тариф підняли з двох із половиною гривень до шести з половиною за квадратний метр після того, як будинок передали з комунальної служби утримання будинків в управління приватній компанії.

"Я пішла, заплатила та і все, але ж це неправильно - хоча б повинна бути якась роз'яснювальна робота, що це воно таке ця директорська управлінська система - ніхто ж нічого не знає", - говорить Галина Ячкалова, жителька Черкас.

На конкурсних засадах приватники отримали в управління 846 багатоквартирних будинків. Компанія працює вже місяць. Її засновник Андрій Бортник запевняє, тариф ринково обгрунтований, а раніше комунальники працювали за збитковим. І виправдовується - на підприємстві тимчасова нестача персоналу.

"Більше 350 чоловік на даний момент і ми продовжуємо наймати співробітників, тобто це люди які зайняті саме обслуговуванням будинків - двірники, сантехніки, електрики і інженерно- технічний персонал", - говорить Андрій Бортник, засновник управлінської фірми.

Під управління приватника увійшли будинки, які не створили ОСББ. Сергій вже третій рік як голова такого об'єднання. За рахунок квартплати мешканці у старенькій п'ятиповерхівці перекрили дах, поміняли вікна, встановили нові двері у під'їздах і навіть власний теплопункт. Хоча тариф в їхньому Осбб значно нижчий, ніж у компанії- управителя.

"Підняли на чотири гривні, але побалакали на зборах, люди самі запропонували, якщо не буде великий скачок інфляції то ми може даже і зменшимо до 4 назад", - говорить Сергій Денисенко - голова ОСББ.

У мерії запевняють, в управління передали лише ті будинки, які не встигли створити ОСББ. На це у людей був майже рік. З п'яти претендентів фірма Бортника запропонувала найнижчий тариф на утримання і виграла. Якщо ж мешканцям не подобається якість надання послуг управителя - вони можуть від них відмовитись.

"Ми прийняли рішення створити ОСББ, або ми визначили іншого управителя - через два місяці після цього повідомлення, тільки відправити або рекомендованим, або під підпис уповноваженої особи, через два місяці ви повністю вільні - договір буде розірвано", - говорить Людмила Бордунос, заступник міського голови Черкас.

Протягом найближчого місяця компанія-управитель зобов'язана розіслати договори на обслуговування у кожну квартиру. Але люди ставляться до цього з недовірою і деякі вже поспішають створити в своїх будинках ОСББ.